Полузащитник «ПСЖ» вступил в переговоры с «Ювентусом»

«Ювентус» начал переговоры с агентом полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

Руководство «ПСЖ» планирует расстаться с аргентинцем, в услугах которого уже давно заинтересован гранд из Турина. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, дело перешло от интереса к конкретике: «Ювентус» начал переговоры с агентом, представляющим интересы 28-летнего игрока.

Соглашение Леандро Паредеса с «Пари Сен-Жермен» истекает через два года. В подписании опорного хавбека сборной Аргентины, как сообщалось ранее, также заинтересован «Манчестер Юнайтед». Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 млн евро.