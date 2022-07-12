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Английский клуб намерен перехватить Скамакку у «ПСЖ»

12 Июля 2022 • 21:17 Комментировать
ПСЖ
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1.38 5.30 7.20
31.07 22:00

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка может перебраться в «Вест Хэм».

Переговоры между «Сассуоло» и «Пари Сен-Жермен» по трансферу Джанлуки Скамакки продолжаются уже давно – договорённости по-прежнему нет. Итальянский клуб требует за своего лидера порядка 50 млн евро, в то время как французский гранд не собирается платить за 23-летнего форварда более 40 млн евро. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в гонку намерен включиться английский «Вест Хэм», планирующий в ближайшее время сделать предложение.

Джанлука Скамакка стал автором 16 забитых мячей в 36 матчах минувшего розыгрыша Серии А. Контракт нападающего сборной Италии с «Сассуоло» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм ПСЖ Сассуоло Джанлука Скамакка Трансферы футбола - лето 2022
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