Английский клуб намерен перехватить Скамакку у «ПСЖ»

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка может перебраться в «Вест Хэм».

Переговоры между «Сассуоло» и «Пари Сен-Жермен» по трансферу Джанлуки Скамакки продолжаются уже давно – договорённости по-прежнему нет. Итальянский клуб требует за своего лидера порядка 50 млн евро, в то время как французский гранд не собирается платить за 23-летнего форварда более 40 млн евро. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в гонку намерен включиться английский «Вест Хэм», планирующий в ближайшее время сделать предложение.

Джанлука Скамакка стал автором 16 забитых мячей в 36 матчах минувшего розыгрыша Серии А. Контракт нападающего сборной Италии с «Сассуоло» рассчитан до 2026 года.