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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» не сможет подписать Икарди

26 Июля 2022 • 23:49 Комментировать
ПСЖ
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1.38 5.20 7.30
31.07 21:00

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не входит в список трансферных целей дортмундской «Боруссии».

Согласно сведениям немецких источников, аргентинец рассматривается «шмелями» в качестве замены Себастьяну Алле, однако эта информация не получила подтверждения во Франции. «Боруссия» не планирует начинать переговоры по трансферу Икарди из-за его зарплатных требований, сообщает издание RMC Sport. В настоящий момент 29-летний аргентинец зарабатывает порядка 7,5 млн евро в год.

Мауро Икарди может быть продан этим летом, поскольку на него не слишком рассчитывают в «ПСЖ». Контракт нападающего рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2022
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