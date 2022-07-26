Дортмундская «Боруссия» не сможет подписать Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не входит в список трансферных целей дортмундской «Боруссии».

Согласно сведениям немецких источников, аргентинец рассматривается «шмелями» в качестве замены Себастьяну Алле, однако эта информация не получила подтверждения во Франции. «Боруссия» не планирует начинать переговоры по трансферу Икарди из-за его зарплатных требований, сообщает издание RMC Sport. В настоящий момент 29-летний аргентинец зарабатывает порядка 7,5 млн евро в год.

Мауро Икарди может быть продан этим летом, поскольку на него не слишком рассчитывают в «ПСЖ». Контракт нападающего рассчитан до 2024 года.