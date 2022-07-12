Стало известно, почему в «ПСЖ» отказались от подписания Роналду

«Пари Сен-Жермен» не видит звёздного португальца в своём проекте как минимум по двум причинам.

Как сообщалось ранее, агент 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Жорже Мендеш предложил своего клиента парижскому суперклубу, однако получил отказ. По информации журналиста Жюльена Лорена, «ПСЖ» не заинтересован в подписании Роналду, поскольку не сможет вписать в свою зарплатную ведомость ещё одного игрока со столь высокой зарплатой. Кроме того, парижане сомневаются, что для португальца найдётся подходящее место в тактических построениях Кристофа Галтье, учитывая наличие в атаке других суперзвёзд.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает через год. Игрок хотел бы сменить клуб из-за неучастия «красных дьяволов» в Лиге чемпионов.