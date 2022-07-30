Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор: «Если «ПСЖ» умудрился упустить чемпионство, то почему бы и «Зениту» не сделать этого?»

30 Июля 2022 • 15:38 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
Через 1 ч. 10 мин.

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

По мнению 21-летнего француза, «железнодорожникам» по силам навязать борьбу главному фавориту сезона «Зениту». Напомним, что петербуржцы являются победителями четырёх последних розыгрышей чемпионата России.

«Да, «Зенит» намного выше нас, но после того, как «ПСЖ» умудрился упустить чемпионство, почему бы и «Зениту» не сделать этого? Мы — последний клуб, ставший чемпионом до серии петербуржцев, поэтому очень хотим вновь завоевать титул», — цитирует Изидора Footmercato.

Изидор перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года из «Монако» за 3,5 миллиона евро. В общей сложности за «железнодорожников» футболист провёл 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит ПСЖ Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 52 минута Факел 2:3 Динамо Москва
30.07  17:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил состав на матч с «Локомотивом»
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Факел» забил 3 мяча за 2 минуты в свои и чужие ворота
16:10 · Россия. Премьер-лига
В турецком клубе рассказали, почему решили пригласить Оздоева
16:03 · Россия. Премьер-лига
Дубль Смолова в ворота «Факела» - видео видео
15:54 · Россия. Премьер-лига
Неугомонный Смолов снова забил «Факелу»
15:53 · Россия. Премьер-лига
​Изидор: «Нобоа толстый и старый – но какой сильный!»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Цорн отреагировал на заявление Изидора о возможном уходе из «Локомотива»
15:47 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» потеряло капитана – Фомин получил травму
15:39 · Россия. Премьер-лига
Смолов открыл счёт в первом домашнем матче «Факела» в РПЛ
15:38 · Россия. Премьер-лига
Изидор: «Если «ПСЖ» умудрился упустить чемпионство, то почему бы и «Зениту» не сделать этого?»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Смолов открыл счёт в матче «Факел» – «Динамо»
15:19 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль рассказал, что отличает «Спартак» от других клубов в России
15:14 · Россия. Премьер-лига
​Овечкин: «Недолюбливаю «Спартак» 1
15:11 · Россия. Премьер-лига
Изидор: «Локомотив» — это трамплин для меня»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Изидор — об уходе Бека Бека: «Даже Алексис был поражён скоростью ведения переговоров»
Все новости
Рекомендуем