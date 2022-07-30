Изидор: «Если «ПСЖ» умудрился упустить чемпионство, то почему бы и «Зениту» не сделать этого?»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

По мнению 21-летнего француза, «железнодорожникам» по силам навязать борьбу главному фавориту сезона «Зениту». Напомним, что петербуржцы являются победителями четырёх последних розыгрышей чемпионата России.

«Да, «Зенит» намного выше нас, но после того, как «ПСЖ» умудрился упустить чемпионство, почему бы и «Зениту» не сделать этого? Мы — последний клуб, ставший чемпионом до серии петербуржцев, поэтому очень хотим вновь завоевать титул», — цитирует Изидора Footmercato.

Изидор перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года из «Монако» за 3,5 миллиона евро. В общей сложности за «железнодорожников» футболист провёл 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.