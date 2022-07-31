Месси обозначил две цели на сезон

Футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сосредоточен на двух спортивных целях.

В прессе активно распространяется информация о всё более вероятном возвращении Месси в «Барселону», однако сам футболист занят решением задач со своей нынешней командой. Согласно сообщениям L'ÉQUIPE, 35-летний аргентинец горит желанием помочь «ПСЖ» впервые в истории выиграть Лигу чемпионов, а также нацелен на победу на предстоящем чемпионате мира в Катаре со сборной Аргентины. При этом утверждается, что игрок выглядит значительно более оптимистичным, чем в начале прошлого сезона, и значительно лучше готов физически.

Напомним, что контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает следующим летом.