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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси обозначил две цели на сезон

31 Июля 2022 • 00:23 Комментировать (1)
ПСЖ
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Нант
1.35 5.30 8.00
Через 18 ч. 50 мин.

Футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сосредоточен на двух спортивных целях.

В прессе активно распространяется информация о всё более вероятном возвращении Месси в «Барселону», однако сам футболист занят решением задач со своей нынешней командой. Согласно сообщениям L'ÉQUIPE, 35-летний аргентинец горит желанием помочь «ПСЖ» впервые в истории выиграть Лигу чемпионов, а также нацелен на победу на предстоящем чемпионате мира в Катаре со сборной Аргентины. При этом утверждается, что игрок выглядит значительно более оптимистичным, чем в начале прошлого сезона, и значительно лучше готов физически.

Напомним, что контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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