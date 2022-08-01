Верратти стал рекордсменом Суперкубка Франции

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти вошел в историю Суперкубка Франции. Вчерашний триумф стал для итальянского опорника девятым в карьере. Ранее никому не удавалось выиграть этот трофей столько раз.

Напомним, что в матче за суперкубок страны парижскому гранду противостоял «Нант». Подопечные Кристофа Галтье уверенно разобрались с соперником, отгрузив в его ворота четыре безответных мяча. Голами отметились Лионель Месси, Серхио Рамос и Неймар, оформивший дубль.

29-летний Верратти выступает за парижскую команду с лета 2012 года. Трудовое соглашение итальянца рассчитано до 2024 года.