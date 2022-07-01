Президент «Лилля»: «ПСЖ» не делал предложений по Саншешу»

Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался о будущем полузащитника Ренату Саншеша.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с португальским футболистом об условиях личного контракта.

«ПСЖ» не делал никаких предложений по Саншешу. Но большой европейский клуб заинтересован в переходе Ренату», — приводит слова Летанга Football Italia.

Кроме того, президент рассказал, что ранее Саншеш мог оказаться в «Барселоне», однако трансфер сорвался.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл за «Лилль» 31 матч, отметившись одним забитым мячом и пятью результативными передачами.