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Чемпионат Франции. Лига 1

Полуголый Рамос рассекает по Лос-Анжелесу на велосипеде

22 Июня 2022 • 00:08 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1.40 5.30 7.00
31.07 21:00

Испанский защитник Серхио Рамос проводит каникулы в Лос-Анжелесе вместе со своей супругой Пилар Рубио, а также с детьми. Их повстречал житель города, который сфотографировал Рамоса без футболки за рулем велосипеда, после чего выложил фотографию в социальные сети. По его словам, это была незабываемая и крайне неожиданная встреча.

Это неплохой способ забыться после не самого простого сезона, в котором он практически не появлялся в составе своего нового клуба, «ПСЖ». За весь сезон, с учетом всех турниров, в которых участвует парижский гранд, Рамос сыграл лишь в 13 матчах, проведя на поле в общей сложности 843 минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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