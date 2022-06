Полуголый Рамос рассекает по Лос-Анжелесу на велосипеде

Испанский защитник Серхио Рамос проводит каникулы в Лос-Анжелесе вместе со своей супругой Пилар Рубио, а также с детьми. Их повстречал житель города, который сфотографировал Рамоса без футболки за рулем велосипеда, после чего выложил фотографию в социальные сети. По его словам, это была незабываемая и крайне неожиданная встреча.

Это неплохой способ забыться после не самого простого сезона, в котором он практически не появлялся в составе своего нового клуба, «ПСЖ». За весь сезон, с учетом всех турниров, в которых участвует парижский гранд, Рамос сыграл лишь в 13 матчах, проведя на поле в общей сложности 843 минуты.

Imagine how surreal it would be to see Sergio Ramos cycling around Los Angeles shirtless like a regular tourist. pic.twitter.com/c2ziPUNwUq