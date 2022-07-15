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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» решил не приобретать Саншеша

15 Июля 2022 • 01:25 Комментировать
ПСЖ
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1.38 5.30 7.20
31.07 22:00

Парижский «ПСЖ», в минувшем сезоне вернувший себе титул чемпиона Франции, решил не приобретать португальского полузащитника Ренату Саншеша - одного из творцов чемпионского титула «Лилля» годом ранее, в 2021 году. Вместо Саншеша в «ПСЖ» предпочли сфокусировать внимание на полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама.

Как нетрудно догадаться, это связано со сменой тренера - новый наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье решил работать с уже проверенными кадрами, то есть с игроками, которых он тренировал в своем предыдущем клубе. Что до Саншеша, то у него есть также и вариант с итальянским «Миланом», напоминает французское издание L'Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022 Кефрен Тюрам
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