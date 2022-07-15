«ПСЖ» решил не приобретать Саншеша

Парижский «ПСЖ», в минувшем сезоне вернувший себе титул чемпиона Франции, решил не приобретать португальского полузащитника Ренату Саншеша - одного из творцов чемпионского титула «Лилля» годом ранее, в 2021 году. Вместо Саншеша в «ПСЖ» предпочли сфокусировать внимание на полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама.

Как нетрудно догадаться, это связано со сменой тренера - новый наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье решил работать с уже проверенными кадрами, то есть с игроками, которых он тренировал в своем предыдущем клубе. Что до Саншеша, то у него есть также и вариант с итальянским «Миланом», напоминает французское издание L'Equipe.