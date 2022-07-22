Каземиро: «Реал» с радостью заберёт Неймара»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро хотел бы видеть в клубе своего товарища по сборной Бразилии Неймара.

Согласно многочисленным слухам, которые временами появляются в СМИ и затем опровергаются, Неймар может покинуть «ПСЖ» этим летом. Ситуацию прокомментировал опорный хавбек «Реала» Каземиро, высказавшийся в интервью Sport: «Неймар может играть в любом клубе мира. Если «ПСЖ» не хочет оставлять его, «Реал» с радостью этим воспользуется», – ответил Каземиро на вопрос о своём соотечественнике.

Соглашение Неймара с «Пари Сен-Жерман» рассчитано ещё на три года. По последним данным, игрок не намерен уходить из клуба и уже сработался с новым главным тренером Кристофом Галтье.