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Дзофф не советует Доннарумме возвращаться в Италию

06 Июля 2022 • 22:05 Комментировать
ПСЖ
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1.38 5.30 7.10
31.07 22:00

Знаменитый итальянский голкипер Дино Дзофф, выступавший за сборную в период 70-80 годов прошлого века, считает, что герой Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма напрасно ушел в парижский «ПСЖ». Доннарумма покинул «Милан» сразу же после победы в чемпионате Европы, но, как ни странно, в своем новом клубе не сумел стать безусловным лидером на своей позиции. Дзофф считает, что возвращение в Италию будет для Доннаруммы признанием поражения и неспособности справиться с возрастным Кейлором Навасом.

- Доннарумма выбрал Париж за деньги, и возвращаться в Италию ему не стоит. Надо оставаться в Париже и доказывать, что он способен справляться с трудностями, - цитирует Дзоффа ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Дино Дзофф Джанлуиджи Доннарумма
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