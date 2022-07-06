Дзофф не советует Доннарумме возвращаться в Италию

Знаменитый итальянский голкипер Дино Дзофф, выступавший за сборную в период 70-80 годов прошлого века, считает, что герой Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма напрасно ушел в парижский «ПСЖ». Доннарумма покинул «Милан» сразу же после победы в чемпионате Европы, но, как ни странно, в своем новом клубе не сумел стать безусловным лидером на своей позиции. Дзофф считает, что возвращение в Италию будет для Доннаруммы признанием поражения и неспособности справиться с возрастным Кейлором Навасом.

- Доннарумма выбрал Париж за деньги, и возвращаться в Италию ему не стоит. Надо оставаться в Париже и доказывать, что он способен справляться с трудностями, - цитирует Дзоффа ITASportPress.