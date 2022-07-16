«Наполи» нацелился на защитников «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

«Наполи» намерен усилить позицию центрального защитника, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, на фоне того, что корейский защитник «Фенербахче» Ким Мин Джэ близок к переходу в «Ренн», руководство неаполитанского клуба обратило внимание на игрока «ПСЖ» Абду Диалло, а также на Виктора Линделофа из «Манчестер Юнайтед». В сложившейся ситуации швед выступает запасным вариантом.

Напомним, сегодня стало известно, что ведущий защитник «Наполи» Калиду Кулибали перешёл в лондонский «Челси».

В минувшем сезоне 26-длетний Диалло провёл в составе парижской команды 16 матчей, отметившись одной результативной передачей.

На счету 27-летнего Линделофа две результативные передачи в 34 проведённых встречах.