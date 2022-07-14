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«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси

14 Июля 2022 • 01:35 Комментировать (1)
ПСЖ
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Нант
1.38 5.30 7.20
31.07 22:00

«Пари Сен-Жермен» надеется продлить трудовой договор с Лионелем Месси на один год.

Действующее соглашение аргентинца с парижанами истекает по окончании предстоящего сезона, но руководство клуба планирует продолжить сотрудничество с суперзвездой. Как сообщает Sport, в «ПСЖ» убеждены, что Месси ещё способен показывать выдающуюся игру, но также рассматривают его как важный источник дополнительного дохода для клуба. Новое соглашение Месси будет рассчитано до июня 2024 года.

В прошедшем сезоне 35-летний аргентинец отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами в 34 поединках за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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