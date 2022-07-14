«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси

«Пари Сен-Жермен» надеется продлить трудовой договор с Лионелем Месси на один год.

Действующее соглашение аргентинца с парижанами истекает по окончании предстоящего сезона, но руководство клуба планирует продолжить сотрудничество с суперзвездой. Как сообщает Sport, в «ПСЖ» убеждены, что Месси ещё способен показывать выдающуюся игру, но также рассматривают его как важный источник дополнительного дохода для клуба. Новое соглашение Месси будет рассчитано до июня 2024 года.

В прошедшем сезоне 35-летний аргентинец отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами в 34 поединках за «ПСЖ» во всех турнирах.