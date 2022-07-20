В «ПСЖ» придумали наказание для игроков, опаздывающих на тренировку

В «Пари Сен-Жермен» вводят новые правила с целью наладить командную дисциплину.

Отныне игроки парижского гранда, опаздывающие на тренировку без уважительной причины, не будут допущены до занятия, сообщает L’ÉQUIPE. Нарушившие правило футболисты будут вынуждены отправиться домой: они попросту не получат экипировку и не будут обслуживаться клубным персоналом.

Напомним, что с недавних пор должность главного тренера «ПСЖ» занял Кристоф Галтье, сменивший уволенного Маурисио Почеттино, а на пост спортивного директора был назначен Луиш Кампуш.

31 июля «ПСЖ» сыграет против «Нанта» в матче за Суперкубок Франции.