«ПСЖ» договорился о покупке защитника «Лейпцига» за 16 млн

«Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» согласовали условия трансфера правого защитника Норди Мукиеле.

24-летний француз перейдёт в парижский клуб не на правах аренды с возможностью выкупа, как сообщалось ранее, а на постоянной основе. Сумма трансфера составит 12 млн евро, но с учётом бонусов может достичь 16 млн, информирует инсайдер Фабрицио Романо. «Лейпциг» уже принял предложение «ПСЖ». Сделка близка к официальному заключению.

Норди Мукиеле защищает цвета «Лейпцига» на протяжении четырёх лет. Его контракт с «красными быками» истекает в июне следующего года, чем и обусловлена невысокая стоимость футболиста.