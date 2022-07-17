Лилиан Тюрам не одобряет переход своего сына в «ПСЖ»

Легенда французского футбола Лилиан Тюрам не хотел бы видеть своего сына Кефрена в «ПСЖ» этим летом.

21-летний опорный полузащитник успешно проявил себя в последние сезоны, выступая за «Ниццу». Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье, пришедший как раз из «Ниццы», отрекомендовал Кефрена Тюрама своему новому клубу, и спортивный директор Луиш Кампуш одобрил трансфер. Согласно данным L'ÉQUIPE, последний уже представил обновлённый проект парижан отцу футболиста, однако легендарный Лилиан Тюрам пока не поддерживает переход. По мнению бывшего защитника сборной Франции, Кефрену лучше продолжить развитие в «Ницце», а не переходить в топ-клуб прямо сейчас.

Кефрен Тюрам принял участие в 41 матче «Ниццы» в прошедшем сезоне, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.