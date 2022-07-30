«ПСЖ» готов продать Рафинью за 5 миллионов евро

«ПСЖ» готов продать полузащитника команды Рафинью Алькантару текущим летом, сообщает UOL.

По информации источника, руководство парижан оценивает 29-летнего бразильца в 5 миллионов евро. Сообщается, что «ПСЖ» предлагал своего футболиста «Ботафого», но бразильский клуб отказался от возможной сделки.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона футболист провёл на правах аренды в клубе «Реал Сосьедад», отметившись одним забитым голом в 20 проведённых матчах. Ранее он также выступал за «Барселону», «Сельту» и миланский «Интер».

Действующий контракт Рафиньи с парижанами рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.