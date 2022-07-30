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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов продать Рафинью за 5 миллионов евро

30 Июля 2022 • 17:23 Комментировать (1)
ПСЖ
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Нант
1.35 5.30 8.00
31.07 21:00

«ПСЖ» готов продать полузащитника команды Рафинью Алькантару текущим летом, сообщает UOL.

По информации источника, руководство парижан оценивает 29-летнего бразильца в 5 миллионов евро. Сообщается, что «ПСЖ» предлагал своего футболиста «Ботафого», но бразильский клуб отказался от возможной сделки.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона футболист провёл на правах аренды в клубе «Реал Сосьедад», отметившись одним забитым голом в 20 проведённых матчах. Ранее он также выступал за «Барселону», «Сельту» и миланский «Интер».    

Действующий контракт Рафиньи с парижанами рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Реал Сосьедад ПСЖ Рафинья Алькантара Трансферы футбола - лето 2022
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