Неймар поделился мнением о Месси

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси, которого признали лучшим футболистом Суперкубка Франции.

«Новый Лео в «ПСЖ»? Думаю, люди слишком много говорят об этом. Они ведь совершенно не знают, что происходит внутри команды. Месси остается Месси, он никак не меняется. При этом Лионель продолжает менять ситуацию в клубе в лучшую сторону», - передает слова бразильского нападающего RMC Sport.

Напомним, что поединок за Суперкубок Франции завершился разгромной победой «ПСЖ» со счетом 4:0. В активе 35-летнего Месси один из голов.