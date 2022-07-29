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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма – о «ПСЖ»: «В этом клубе есть нечто невероятное»

29 Июля 2022 • 21:42 Комментировать
ПСЖ
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31.07 21:00

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как чувствует себя в клубе спустя год после прихода.

Итальянский вратарь присоединился к парижанам в середине июля 2021 года в качестве свободного агента. Ранее он выступал за «Милан».

«Чувствую себя отлично, за этот год Париж стал для меня вторым домом. Команда очень помогала мне поскорее адаптироваться после перехода, и теперь у меня здесь много друзей.

В этом клубе есть нечто невероятное, что трудно описать словами – мы все здесь как одна семья. Надеюсь, смогу оставаться в «ПСЖ» как можно дольше, чтобы поучаствовать в написании новых страниц истории», – рассказал Доннарумма.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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