Доннарумма – о «ПСЖ»: «В этом клубе есть нечто невероятное»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как чувствует себя в клубе спустя год после прихода.

Итальянский вратарь присоединился к парижанам в середине июля 2021 года в качестве свободного агента. Ранее он выступал за «Милан».

«Чувствую себя отлично, за этот год Париж стал для меня вторым домом. Команда очень помогала мне поскорее адаптироваться после перехода, и теперь у меня здесь много друзей.

В этом клубе есть нечто невероятное, что трудно описать словами – мы все здесь как одна семья. Надеюсь, смогу оставаться в «ПСЖ» как можно дольше, чтобы поучаствовать в написании новых страниц истории», – рассказал Доннарумма.