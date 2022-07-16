Верратти: «Доннарумма - это будущее «ПСЖ»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма перебрался в «ПСЖ» после триумфа сборной Италии на чемпионате Европы, но обнаружил, что выступать в клубе, играющем в Лиге чемпионов, куда сложнее и ответственнее. Стоило Доннарумме допустить пару ошибок, приведших к вылету из Лиги чемпионов, как на него полилась обильная критика.

Однако Марко Верратти, ветеран «ПСЖ», считает, что у Доннаруммы будут возможности реабилитироваться за неудачи. Он видит в нем будущее парижского клуба.

- Доннарумма? А футбол таков, сперва, в июле, ты герой, а в марте ты уже никто. Джанлуиджи молод, но уже очень опытен. Он - будущее клуба, - цитирует Верратти ITASportPress.