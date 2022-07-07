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Чемпионат Франции. Лига 1

Новый тренер «ПСЖ» сделает Доннаруму первым вратарем

07 Июля 2022 • 18:30 Комментировать
ПСЖ
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Нант
1.38 5.30 7.10
31.07 22:00

Итальянскому вратарю Джанлуиджи Доннарумме не следует более опасаться конкуренции со стороны костариканца Кейлора Наваса. Новый наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье намерен сделать 23-летнего Доннарумму первым вратарем команды, считая это более перспективным решением, чем ветеран Навас. Особенно с учетом денег, которые были потрачены на Доннарумму год тому назад.

С другой стороны, ошибки Доннаруммы дорого обошлись клубу, который проиграл мадридскому «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов уже после 1/8 финала турнира. После этой неудачи количество критики Доннаруммы резко увеличилось. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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