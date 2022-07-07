Новый тренер «ПСЖ» сделает Доннаруму первым вратарем

Итальянскому вратарю Джанлуиджи Доннарумме не следует более опасаться конкуренции со стороны костариканца Кейлора Наваса. Новый наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье намерен сделать 23-летнего Доннарумму первым вратарем команды, считая это более перспективным решением, чем ветеран Навас. Особенно с учетом денег, которые были потрачены на Доннарумму год тому назад.

С другой стороны, ошибки Доннаруммы дорого обошлись клубу, который проиграл мадридскому «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов уже после 1/8 финала турнира. После этой неудачи количество критики Доннаруммы резко увеличилось.