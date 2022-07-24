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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентусу» нужно избавиться от двух игроков, чтобы подписать Паредеса

24 Июля 2022 • 00:21 Комментировать
ПСЖ
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1.38 5.20 7.30
31.07 22:00

«Ювентус» продолжает работу над приобретением полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса.

Этим летом боссы «бьянконери» твёрдо намерены усилить состав команды 28-летним аргентинцем, с которым готовы расстаться в «ПСЖ». Однако, прежде чем провернуть сделку, «Ювентусу» придётся найти способ избавиться от двух других полузащитников – Артура Мело и Аарона Ремзи, докладывает Tuttosport. Бразилец изъявил желание покинуть Турин и связан с возможным переходом в лондонский «Арсенал», а с валлийцем уже давно продолжаются переговоры о досрочном расторжении контракта.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Леандро Паредеса в 17 млн евро. Его контракт с «ПСЖ» действует до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Аарон Ремзи Леандро Паредес Артур Мело Трансферы футбола - лето 2022
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