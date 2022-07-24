«Ювентусу» нужно избавиться от двух игроков, чтобы подписать Паредеса

«Ювентус» продолжает работу над приобретением полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса.

Этим летом боссы «бьянконери» твёрдо намерены усилить состав команды 28-летним аргентинцем, с которым готовы расстаться в «ПСЖ». Однако, прежде чем провернуть сделку, «Ювентусу» придётся найти способ избавиться от двух других полузащитников – Артура Мело и Аарона Ремзи, докладывает Tuttosport. Бразилец изъявил желание покинуть Турин и связан с возможным переходом в лондонский «Арсенал», а с валлийцем уже давно продолжаются переговоры о досрочном расторжении контракта.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Леандро Паредеса в 17 млн евро. Его контракт с «ПСЖ» действует до 2024 года.