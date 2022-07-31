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В «ПСЖ» определились с альтернативным вариантом на случай неудачи в сделке по Шкриньяру

31 Июля 2022 • 01:48 Комментировать
ПСЖ
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Через 18 ч. 50 мин.

«Пари Сен-Жермен» переключится на кандидатуру защитника «Лестера» Уэсли Фофана, если переход Милана Шкриньяра сорвётся.

Переговоры по центральному защитнику «Интера» ведутся с июня, но договорённости по условиям трансфера по-прежнему нет. «Нерадзурри» требуют порядка 70 млн евро, а парижане не намерены удовлетворять такой запрос. Как сообщает журналист Лоик Танзи, если компромисс с «Интером» так и не будет найден, «ПСЖ» попробует подписать центрбека английского «Лестера» Уэсли Фофана, на которого также претендует «Челси».

21-летний француз оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро. Его контракт с «лисами» рассчитан до 2027 года.

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Интер Милан Челси Лестер ПСЖ Милан Шкриньяр Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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