В «ПСЖ» определились с альтернативным вариантом на случай неудачи в сделке по Шкриньяру

«Пари Сен-Жермен» переключится на кандидатуру защитника «Лестера» Уэсли Фофана, если переход Милана Шкриньяра сорвётся.

Переговоры по центральному защитнику «Интера» ведутся с июня, но договорённости по условиям трансфера по-прежнему нет. «Нерадзурри» требуют порядка 70 млн евро, а парижане не намерены удовлетворять такой запрос. Как сообщает журналист Лоик Танзи, если компромисс с «Интером» так и не будет найден, «ПСЖ» попробует подписать центрбека английского «Лестера» Уэсли Фофана, на которого также претендует «Челси».

21-летний француз оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро. Его контракт с «лисами» рассчитан до 2027 года.