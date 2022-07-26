Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «ПСЖ» возобновят переговоры по Шкриньяру

26 Июля 2022 • 20:54 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.38 5.20 7.30
31.07 21:00

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр ещё может оказаться в «Пари Сен-Жермен».

Ранее клубы не договорились по стоимости трансфера: упустив Глейсона Бремера, «Интер» повысил запрос по Шкриньяру, что не устроило «ПСЖ». Сообщалось, что в случае окончательного срыва сделки словак сядет за стол переговоров с представителями «Интера» для обсуждения нового контракта, однако парижский клуб не оставляет надежд на приобретение 27-летнего центрбека. Согласно итальянским и французским СМИ, боссы французского гранда сделают новое предложение в ближайшее время.

Соглашение Милана Шкриньяра с «Интером» истекает летом 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ НАНТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
21:54 · Англия. Премьер-лига
Милинкович-Савич отказался переходить в «Арсенал» и «Ньюкасл»
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» начал переговоры по нападающему «Челси»
21:19 · Англия. Премьер-лига
«Милан» не смог договориться с «Брюгге» по де Кетеларе
20:54 · Италия. Серия А
«Интер» и «ПСЖ» возобновят переговоры по Шкриньяру
20:30 · Англия. Премьер-лига
Аррисабалага готов присоединиться к «Наполи»
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Тотенхэм» готовит новое предложение по Дзаньоло
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Ремзи
18:48 · Италия. Серия А
​Дибала вспомнил, как говорил с Тотти о переходе в «Рому»
18:25 · Италия. Серия А
​Дибала раскрыл причину ухода из «Ювентуса» 2
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов предложить контракт Ремзи
17:42 · Италия. Серия А
​У Дибалы спросили, будет ли он праздновать голы в ворота «Ювентуса»
17:40 · Италия. Серия А
Бывший чемпион мира считает, что «Ювентус» вернёт себе чемпионский титул
17:35 · Италия. Серия А
​Агент Шомуродова допустил уход игрока из «Ромы»
16:20 · Италия. Серия А
Дибала: «О Скудетто говорить ещё рано»
16:09 · Италия. Серия А
Дибала намекнул, что «Ювентус» сам попросил его уйти
Все новости
Рекомендуем