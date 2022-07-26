«Интер» и «ПСЖ» возобновят переговоры по Шкриньяру

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр ещё может оказаться в «Пари Сен-Жермен».

Ранее клубы не договорились по стоимости трансфера: упустив Глейсона Бремера, «Интер» повысил запрос по Шкриньяру, что не устроило «ПСЖ». Сообщалось, что в случае окончательного срыва сделки словак сядет за стол переговоров с представителями «Интера» для обсуждения нового контракта, однако парижский клуб не оставляет надежд на приобретение 27-летнего центрбека. Согласно итальянским и французским СМИ, боссы французского гранда сделают новое предложение в ближайшее время.

Соглашение Милана Шкриньяра с «Интером» истекает летом 2023 года.