Новичок «ПСЖ» Мукиеле рассказал, на какой позиции предпочитает выступать

Новичок «ПСЖ» Норди Мукиеле заявил, что готов приносить пользу команде в любой роли.

24-летний футболист перебрался в парижский клуб из немецкого «РБ Лейпцига» за 12 млн евро. Француз известен умением сыграть и на правом фланге обороны, и в центре.

«Если я могу быть полезным и в центре, и справа, то я буду рад играть где угодно, так как мне нравится выступать на обеих позициях. Главное – выходить на поле, получать удовольствие от игры и помогать товарищам по команде. Остальное не так важно», – рассказал после своего перехода универсал.

Соглашение Норди Мукиеле с «Пари Сен-Жермен» рассчитано на пять лет.