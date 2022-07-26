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Новичок «ПСЖ» Мукиеле рассказал, на какой позиции предпочитает выступать

26 Июля 2022 • 23:31 Комментировать
ПСЖ
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1.38 5.20 7.30
31.07 21:00

Новичок «ПСЖ» Норди Мукиеле заявил, что готов приносить пользу команде в любой роли.

24-летний футболист перебрался в парижский клуб из немецкого «РБ Лейпцига» за 12 млн евро. Француз известен умением сыграть и на правом фланге обороны, и в центре.

«Если я могу быть полезным и в центре, и справа, то я буду рад играть где угодно, так как мне нравится выступать на обеих позициях. Главное – выходить на поле, получать удовольствие от игры и помогать товарищам по команде. Остальное не так важно», – рассказал после своего перехода универсал.

Соглашение Норди Мукиеле с «Пари Сен-Жермен» рассчитано на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Норди Мукиэле
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