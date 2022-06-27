Неймар перечислил футболистов, которых считает техничнее себя

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал футболистов, которых считает более техничными, чем он сам.

Бразилец признался, что ему сложно это сделать, так как считает себя одним из самых техничных игроков в современном футболе. Однако назвать пятерых футболистов он всё же смог.

«Я бы назвал Месси, Азара, де Брёйне и Верратти…Не хватает ещё одного? Тьяго!» — приводит слова Неймара Oh My Goal.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провёл в составе парижан 28 матчей, забив 13 голов, а также отдав восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что звёздный бразилец может покинуть «ПСЖ» текущим летом.