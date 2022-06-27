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Неймар перечислил футболистов, которых считает техничнее себя

27 Июня 2022 • 14:49 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1.40 5.30 7.00
31.07 22:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал футболистов, которых считает более техничными, чем он сам.

Бразилец признался, что ему сложно это сделать, так как считает себя одним из самых техничных игроков в современном футболе. Однако назвать пятерых футболистов он всё же смог.

«Я бы назвал Месси, Азара, де Брёйне и Верратти…Не хватает ещё одного? Тьяго!» — приводит слова Неймара Oh My Goal.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провёл в составе парижан 28 матчей, забив 13 голов, а также отдав восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что звёздный бразилец может покинуть «ПСЖ» текущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Эден Азар Неймар Марко Верратти Кевин де Брёйне
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НАНТ ПСЖ
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