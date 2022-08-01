Месси приблизился к рекорду Дани Алвеса по трофеям

Накануне аргентинский форвард Лионель Месси вместе с «ПСЖ» стал триумфатором Суперкубка Франции. Парижский гранд отпраздновал разгромную победу над «Нантом» со счетом 4:0.

Для 35-летнего звездного игрока этот трофей стал 41-м в карьере. Он приблизился к рекордсмену по этому показателю бразильцу Дани Алвесу, в активе которого 46 выигранных титулов. В настоящий момент защитник выступает за мексиканский клуб «Пумас».

Контракт Месси с парижским грандом рассчитан до лета следующего года. Последнее время в европейской прессе активно обсуждается возможное возвращение аргентинца в каталонскую «Барселону».