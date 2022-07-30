Галтье решил, как будет использовать Месси, Мбаппе и Неймара

Новый рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье имеет чёткие тактические планы относительно звёздного атакующего трио.

Тренер уже определил основную формацию парижан – 3-4-1-2. По данным L’ÉQUIPE, Килиан Мбаппе будет занимать позицию одного из двух нападающих, а рядом с ним по ситуации могут располагаться либо Лионель Месси, либо Неймар – бразилец и аргентинец смогут меняться позициями по ходу матча на своё усмотрение либо по установке Галтье.

В прошедшем сезоне Мбаппе, Неймар и Месси забили 61 гол на троих. 38 из них записал на свой счёт француз.

Кристоф Галтье сменил на посту главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.