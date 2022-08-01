Галтье рассказал, что думает о связке Месси - Неймар

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о связке Лионель Месси – Неймар в атаке команды. Этот дуэт отметился тремя забитыми мячами во вчерашнем матче за суперкубок Франции против «Нанта».

«Эти двое отлично знают друг друга еще со времен выступлений за каталонскую «Барселону». С добавлением к ним Мбаппе связка станет работать еще лучше. Моя задача в том, чтобы эти парни забивали как можно больше голов», - цитирует специалиста RMC Sport.

Напомним, что поединок между «ПСЖ» и «Нантом» завершился крупной победой парижан со счетом 4:0. В этой встрече Месси забил один гол, а в активе Неймара дубль.