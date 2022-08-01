Неймар оценил игру «ПСЖ» в матче за Суперкубок

Нападающий «ПСЖ» Неймар пообщался с журналистами после завоевания суперкубка Франции. Парижский клуб обыграл «Нант» со счетом 4:0. В этой встрече бразилец отметился двумя забитыми мячами.

«Я доволен нашим выступлением, мы показали хороший футбол. Было очень важно начать сезон с победы», - приводит слова форварда RMC Sport.

30-летний бразилец выступает за парижскую команду с августа 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 22 встречи, отметившись 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.