Галтье хочет забрать с собой в «ПСЖ» сына Тюрама

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Get French Football News.

По информации источника, интерес к футболисту проявляет главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье, который близок к тому, чтобы возглавить «ПСЖ».

В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл в составе своего клуба 41 матч, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 17 миллионов евро.

Отметим, что Кефрен Тюрам является сыном известного в прошлом защитника «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиана Тюрама.