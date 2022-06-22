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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье хочет забрать с собой в «ПСЖ» сына Тюрама

22 Июня 2022 • 11:18 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
1.40 5.30 7.00
31.07 21:00

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Get French Football News.

По информации источника, интерес к футболисту проявляет главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье, который близок к тому, чтобы возглавить «ПСЖ».

В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл в составе своего клуба 41 матч, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 17 миллионов евро.

Отметим, что Кефрен Тюрам является сыном известного в прошлом защитника «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиана Тюрама.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Кристоф Галтье Кефрен Тюрам
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