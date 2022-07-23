Неймар снова дал понять, что хочет остаться в «ПСЖ»

Бразильский форвард Неймар на данный момент видит себя лишь в составе «ПСЖ», вопреки слухам о том, что парижане готовы избавиться от дорогостоящего игрока. Пять лет тому назад он обошелся клубу в 222 миллиона евро, но за прошедшие годы трансферная стоимость Неймара снизилась чуть ли не в десять раз.

- Хочу остаться в клубе. Никто не говорил мне ничего о том, что хочет насчет меня. Я не могу точно знать, чего хочет руководство, но я желаю остаться, - цитирует Неймара AFP.

Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года.