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Чемпионат Испании. Ла Лига

Насколько выгодно возвращение Месси: в «Барселоне» занялись подсчётами

30 Июля 2022 • 23:22 Комментировать
ПСЖ
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Через 20 ч. 26 мин.

«Барселона» изучает потенциальные выгоды от возвращение в клуб легендарного Лионеля Месси.

Контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает уже следующим летом, и в последнее время разговоров о предстоящем возвращении становится всё больше. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и главный тренер Хави Эрнандес открыто признались, что хотели бы вновь видеть Месси в сине-гранатовых цветах. Как сообщает известный журналист-инсайдер Херард Ромеро, в каталонском клубе активно занялись подсчётами потенциальных выгод для проекта от возвращения местной иконы.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2000 по 2021 год. За сезон в «ПСЖ» 35-летний аргентинец отметился 10 голами и 14 ассистами.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022
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