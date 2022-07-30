Насколько выгодно возвращение Месси: в «Барселоне» занялись подсчётами

«Барселона» изучает потенциальные выгоды от возвращение в клуб легендарного Лионеля Месси.

Контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает уже следующим летом, и в последнее время разговоров о предстоящем возвращении становится всё больше. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и главный тренер Хави Эрнандес открыто признались, что хотели бы вновь видеть Месси в сине-гранатовых цветах. Как сообщает известный журналист-инсайдер Херард Ромеро, в каталонском клубе активно занялись подсчётами потенциальных выгод для проекта от возвращения местной иконы.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2000 по 2021 год. За сезон в «ПСЖ» 35-летний аргентинец отметился 10 голами и 14 ассистами.