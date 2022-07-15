Президент «Реймса» – о продаже Экитике: «Ньюкасл» предлагал больше, но он мечтал о «ПСЖ»

Президент французского «Реймса» подтвердил скорый переход Уго Экитике в «ПСЖ».

Как стало известно недавно, «ПСЖ» и «Реймс» согласовали сумму трансфера – около 30 млн евро. 20-летний футболист молодёжной сборной Франции скоро пройдёт медосмотр в расположении парижан, после чего о трансфере будет объявлено официально.

«Предложение «Пари Сен-Жермен» не столь выгодно для нас, как предложение «Ньюкасл», но мы рады позволить Уго исполнить мечту», – заявил президент «Реймса», слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

Уго Экитике стал автором десяти забитых мячей в 23 матчах прошедшего розыгрыша французской Лиги 1.