Аль-Хелаифи: «Мне нравится Зидан, но переговоров с ним не было»

Парижский «ПСЖ» определился со своим ближайшим тренерским будущим, слухи о приглашении Зинедина Зидана не подтвердились, команду возглавил Кристофер Гальтье. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи дал понять, что на самом деле переговоры с Зиданом даже не велись.

- Смешно, когда меня все еще спрашивают о Зидане, в то время как я представляю вам нового тренера. Зидан - отменный игрок и тренер, я всегда восхищался им, но переговоров с ним не было. Надеюсь, меня больше не будут спрашивать на эту тем, - цитирует слова Аль-Хелаифи Foot01.

Ранее тренером «ПСЖ» был аргентинский специалист Маурисио Почеттино.