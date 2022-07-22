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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма: «Чувства, испытанные во время победы на Евро-2020, всегда со мной»

22 Июля 2022 • 18:48 Комментировать
ПСЖ
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31.07 22:00

Сборная Италии стала в прошлом году чемпионом Европы, а одним из главных творцов этого триумфа был голкипер Джанлуиджи Доннарумма - именно он брал пенальти в поединке с англичанами.

Как признался сам Доннарумма, мысли и чувства того чемпионата и по сей день пребывают с ним. Если не считать титула чемпиона Франции с «ПСЖ», то титул на Евро-2020 - единственная награда в карьере голкипера.

- В момент победы в твоей голове проносится настоящий вихрь. Потом начинаешь понимать. Эти эмоции после победы просто неописуемы, и они всегда остаются со мной, - цитирует Доннарумму французское издание Carré.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Доннарумма
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