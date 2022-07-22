Доннарумма: «Чувства, испытанные во время победы на Евро-2020, всегда со мной»

Сборная Италии стала в прошлом году чемпионом Европы, а одним из главных творцов этого триумфа был голкипер Джанлуиджи Доннарумма - именно он брал пенальти в поединке с англичанами.

Как признался сам Доннарумма, мысли и чувства того чемпионата и по сей день пребывают с ним. Если не считать титула чемпиона Франции с «ПСЖ», то титул на Евро-2020 - единственная награда в карьере голкипера.

- В момент победы в твоей голове проносится настоящий вихрь. Потом начинаешь понимать. Эти эмоции после победы просто неописуемы, и они всегда остаются со мной, - цитирует Доннарумму французское издание Carré.