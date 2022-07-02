Стало известно, когда Галтье возглавит «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье в ближайшие дни возглавит «ПСЖ», сообщает L'Équipe.

По информации источника, специалист подпишет с парижским клубом двухлетнее соглашение. Ожидается, что Галтье будет представлен в качестве нового главного тренера «ПСЖ» 4 или 5 июля. На этом посту он сменит Маурисио Почеттино, который в ближайшее время расторгнет контракт с французским клубом. Ранее сообщалось, что сторонам удалось договориться о размере компенсации за разрыв соглашения.

В минувшем сезоне «Ницца» под руководством Галтье заняла пятое место в турнирной таблице Лиги 1. Ренее специалист также работал в «Лилле» и «Сент-Этьене».