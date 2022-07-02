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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Галтье возглавит «ПСЖ»

02 Июля 2022 • 11:09 Комментировать
Нант
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ПСЖ
1.40 5.30 7.00
31.07 22:00

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье в ближайшие дни возглавит «ПСЖ», сообщает L'Équipe.

По информации источника, специалист подпишет с парижским клубом двухлетнее соглашение. Ожидается, что Галтье будет представлен в качестве нового главного тренера «ПСЖ» 4 или 5 июля. На этом посту он сменит Маурисио Почеттино, который в ближайшее время расторгнет контракт с французским клубом. Ранее сообщалось, что сторонам удалось договориться о размере компенсации за разрыв соглашения.

В минувшем сезоне «Ницца» под руководством Галтье заняла пятое место в турнирной таблице Лиги 1. Ренее специалист также работал в «Лилле» и «Сент-Этьене».

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Кристоф Галтье
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