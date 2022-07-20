Саншеш окончательно решил перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш не отказался от идеи перебраться в «Пари Сен-Жермен».

На 24-летнего португальца также претендует «Милан», обозначивший полузащитника в качестве трансферной цели на лето ещё весной. Сам игрок, впрочем, по-прежнему рассчитывает остаться во Франции и перейти в стан действующих чемпионов страны, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Теперь всё зависит от того, сможет ли руководство «ПСЖ» согласовать условия трансфера с «Лиллем».

Текущий контракт Ренату Саншеша истекает в следующем году. В прошедшем сезоне хавбек отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами в 31 поединке за «Лилль».