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Чемпионат Италии. Серия А

Саншеш окончательно решил перейти в «ПСЖ»

20 Июля 2022 • 21:06 Комментировать (2)
ПСЖ
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Нант
1.38 5.30 7.30
31.07 22:00

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш не отказался от идеи перебраться в «Пари Сен-Жермен».

На 24-летнего португальца также претендует «Милан», обозначивший полузащитника в качестве трансферной цели на лето ещё весной. Сам игрок, впрочем, по-прежнему рассчитывает остаться во Франции и перейти в стан действующих чемпионов страны, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Теперь всё зависит от того, сможет ли руководство «ПСЖ» согласовать условия трансфера с «Лиллем».

Текущий контракт Ренату Саншеша истекает в следующем году. В прошедшем сезоне хавбек отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами в 31 поединке за «Лилль».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль ПСЖ Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2022
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