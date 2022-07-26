Экс-спортивный директор «Спартака» Каттани нашёл работу в «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани продолжит работу в «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По информации источника, 40-летний итальянец займёт должность спортивного директора академии французского клуба. Отметим, что ещё до работы в «Спартаке» он трудился скаутом в системе парижан.

Напомним, Каттани покинул «Спартак» 13 июля текущего года, не пробыв в московском клубе и одного полноценного сезона.

Кроме того, ранее итальянец работал скаутом в «Челси» в 2017 году, где так же надолго не задержался.