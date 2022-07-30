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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль: «Каттани продолжает помогать советами»

30 Июля 2022 • 11:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.57 4.15 5.70
31.07 17:30

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.

Напомним, официально об уходе итальянского специалиста было объявлено 13 июля.  

По словам Абаскаля, Каттани продолжает помогать ему советами, несмотря на уход из «Спартака». 

 «Как воспринял уход Каттани? Конечно, расстроился. Но это решение Луки, в футболе и в жизни так бывает. При этом, хотя он и покинул клуб официально, продолжает находиться на связи», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

После двух сыгранных туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка. Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут завтра, 31 июля против «Оренбурга». Игра состоится в Москве и начнётся в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Гильермо Абаскаль
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