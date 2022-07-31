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Чернов: «Шутим, что Селихов так Акинфеева не догонит»

31 Июля 2022 • 20:19 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Оренбург
окончен

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал комментарий после победы над «Оренбургом» (4:1).

«Приятно выиграть. Во втором тайме отдали инициативу, тренер поругает за это. Нужно играть с тем настроем, с которым вышли сегодня. Тренер разговаривает персонально с каждым, психологически это помогает.

Можем ли побороться за чемпионство? Пока рано говорить. Первый тайм, думаю, всем понравился. Мы доминировали и не отдавали мяч. Неплохо мы сыграли с Литвиновым в отсутствии Джикии. Можно было, конечно, не пропускать, дать Селихову сыграть на ноль. Шутим, что так он Акинфеева не догонит», - передает слова Чернова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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