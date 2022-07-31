Чернов: «Шутим, что Селихов так Акинфеева не догонит»

Защитник «Спартака» Никита Чернов дал комментарий после победы над «Оренбургом» (4:1).

«Приятно выиграть. Во втором тайме отдали инициативу, тренер поругает за это. Нужно играть с тем настроем, с которым вышли сегодня. Тренер разговаривает персонально с каждым, психологически это помогает.

Можем ли побороться за чемпионство? Пока рано говорить. Первый тайм, думаю, всем понравился. Мы доминировали и не отдавали мяч. Неплохо мы сыграли с Литвиновым в отсутствии Джикии. Можно было, конечно, не пропускать, дать Селихову сыграть на ноль. Шутим, что так он Акинфеева не догонит», - передает слова Чернова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.