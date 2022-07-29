Рыбус: Извинился перед ребятами за своё удаление

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал своё удаление в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Такая ситуация, что до сих пор не могу понять, почему я так сделал. Иногда бывает, что в такие моменты появляется много эмоций», — сказал Рыбус на официальном YouTube-канале клуба.

Футболист рассказал, что там была провокация со стороны игрока «Ахмата», но это никак не оправдывает такое поведение. Рыбус отметил, что извинился перед командой, хорошо, что удалось сравнять счет.

В матче третьего тура «Спартак» встретится с «Оренбургом» 31 июля, начало игры в 17:30 по московскому времени.