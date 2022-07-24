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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Сычевой рассказал об интересе со стороны других клубов РПЛ

24 Июля 2022 • 09:56 Комментировать
Оренбург
3:0
Урал
окончен

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, оформивший хет-трик в матче 2-го тура РПЛ против «Урала» (3:0), заявил, что им интересовались и другие клубы РПЛ, помимо «Оренбурга».

«Были ли варианты кроме «Оренбурга»? Да, две команды», — приводит слова Сычевого Sport24.

Напомним, что Сычевой оформил первый хет-трик текущего розыгрыша РПЛ, выйдя на поле лишь в начале второго тайма.

В минувшем розыгрыше Первой лиги 26-летний нападающий провёл 30 матчей, забив шесть голов и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Сычевой
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