В «Спартаке» прокомментировали травму Джикии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал травму защитника команды Георгия Джикии.

Зеленов сказал «Чемпионату», что Джикия проходит восстановление, решение по нему будет принято в конце недели, все будет зависеть от его болевых ощущений и мышечного тестирования.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» может пропустить два предстоящих матча. В третьем туре Российской премьер-лиги «красно-белые» встретятся с «Оренбургом» 31 июля, а в четвертом туре — в гостях с «Уралом» 6 августа.

Георгий Джикия получил повреждение во втором тайме в игре против «Краснодара» (4:1) и был заменен.