Соболев: «Зенит» силён, но он сильнее только на бумаге»

Форвард «Спартака» Александр Соболев дал оценку матчу с «Оренбургом» (4:1).

- Хорошие впечатления, выиграли 4:1. То, что меня заменили, - не минус. Это решение тренера. Понятно, что хочется играть больше. Начали мы бодро. После второго гола мы чуть-чуть буксанули. Но потом забили третий. Судейство? Судили сегодня нормально. «Спартак» был бы доволен, если бы взяли 9 очков. 7 очков сейчас, есть к чему стремиться. Будем работать.

Когда подарим ноль Селихову? Это не ко мне вопрос. Я нападающий. Нападающие любят забивать, а защитники - играть на ноль. «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. Все, кто тут находится. Тогда смысл находиться в «Спартаке»? «Зенит» силен, но он сильнее только на бумаге. На поле играют 11 человек. В Питере с ним играть тяжело, там все получают целую авоську. Они играют дома. Бывает, что им везет. Не согласен, что у клубов РПЛ стала слабее защита. Я великолепно забил гол? Ничего так, да, - передает слова Соболева корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.