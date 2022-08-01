Промес высказался о пенальти в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес сообщил, что является главным пенальтистом московской команды.

Напомним, вчера, 31 июля, в рамках 3-го тура РПЛ «Спартак» одолел «Оренбург» (4:1). В компенсированное время Промес не смог реализовать 11-метровый удар, но преуспел на добивании, отправив четвёртый мяч в ворота гостей.

«У нас распределены роли, я сейчас главный пенальтист. Мы идём от игры к игре, есть задача набирать очки в каждом матче. Ближайшая цель — чтобы было три победы подряд», — приводит слова Промеса «Матч ТВ».

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 6 августа против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.