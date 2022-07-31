​Зарема Салихова высказалась по поводу судейства после крупной победы «Спартака»

Из уст Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, в последние сезоны регулярно звучали жалобы на судейство. Однако Зарема может не только ругать, но и хвалить арбитров за их работу.

«Отмечу грамотное судейство. ВАР выступил в помощь арбитру», - высказалась Салихова после крупной победы «Спартака» над «Оренбургом» со счётом 4:1. Слова Заремы приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по ходу первого тайма игры арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака». Впрочем, после вмешательства ВАР Артём Чистяков посмотрел повтор момента и отменил одиннадцатиметровый удар.

Следующим соперником «Спартака» будет «Урал». Матч пройдёт 6 августа.