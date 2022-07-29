Гулиев — о переходе Бакаева в «Зенит»: «Лично мне было бы тяжело пойти на такой шаг»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев, являющийся воспитанником московского «Спартака», прокомментировал переход экс-полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Гулиев признался, что ему самому было бы тяжело пойти на такой шаг, при этом отметив, что не считает Бакаева предателем.

«Чтобы судить однозначно, нужно знать всю ситуацию изнутри. Но я не думаю, что Зелимхан перешёл в «Зенит» назло «Спартаку». Он не такой парень, никогда в жизни никого не предал бы», — приводит слова Гулиева Sport24.

Напомним, по окончании минувшего сезона Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента, а затем подписал трёхлетний контракт с «Зенитом». Всего в составе «красно-белых» 26-летний полузащитник провёл 105 матчей, забив 14 голов и отдав 29 результативных передач.