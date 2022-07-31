Канчельскис - о «Спартаке»: «Если «Оренбург» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался насчет поединка между московским «Спартаком» и «Оренбургом» в третьем туре Премьер-лиги.

«Спартак» - непредсказуемая команда. Но если «Оренбург» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что. «Спартак» обязан их обыгрывать», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

«Красно-белые» примут «Оренбург» на «Открытие Банк Арене» сегодня, 31 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

После двух сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в таблице Премьер-лиги, а «Оренбург» находится на десятой строчке.