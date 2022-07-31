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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис - о «Спартаке»: «Если «Оренбург» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что»

31 Июля 2022 • 10:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.55 4.20 5.70
Через 6 ч. 12 мин.

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался насчет поединка между московским «Спартаком» и «Оренбургом» в третьем туре Премьер-лиги.

«Спартак» - непредсказуемая команда. Но если «Оренбург» не обыгрывать, то бороться в РПЛ не за что. «Спартак» обязан их обыгрывать», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

«Красно-белые» примут «Оренбург» на «Открытие Банк Арене» сегодня, 31 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

После двух сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в таблице Премьер-лиги, а «Оренбург» находится на десятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Оренбург
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31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
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